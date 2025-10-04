Kühbauer besiegt Feldhofer: Verdiente Siege für den WAC und Ried

Für Trainer Ferdinand Feldhofer wird es beim GAK ungemütlich, während sich Didi Kühbauer mit dem 3:1 für den WAC in der Tabelle oben eingenistet hat. In Graz ging der WAC mit einer schönen Kombination in Führung. Nach Schöpf-Vorlage traf Goalgetter Pink direkt (19.).

Mit Wucht und Kopfballstärke glich der GAK aus: Es zahlte sich beim 1:1 aus, dass mit Hofleitner und (nach dessen Vorlage) Maderner zwei groß gewachsene Angreifer ihre Stirn hinhalten konnten (43.).

Zukic hatte die neuerliche Führung am Fuß – drüber (47.). Als der WAC-Spielmacher am Goalie scheiterte, war dann Schöpf zur Stelle. Der ÖFB-Teamspieler traf zum 1:2 (62.). Für die Entscheidung sorgte Avdijaj mit seinem ersten Tor für den WAC (90.). Ried wird immer besser In Ried hatte Ola-Adebomi, die Leihgabe von Crystal Palace, die erste Chance für die WSG. Vor dem 1:0 patzte wieder einmal Lawrence, Bajic wurde gefoult. Grosse verwertete vom Punkt für die danach klar besseren Rieder (11.).