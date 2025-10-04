Kühbauer besiegt Feldhofer: Verdiente Siege für den WAC und Ried
Für Trainer Ferdinand Feldhofer wird es beim GAK ungemütlich, während sich Didi Kühbauer mit dem 3:1 für den WAC in der Tabelle oben eingenistet hat.
In Graz ging der WAC mit einer schönen Kombination in Führung. Nach Schöpf-Vorlage traf Goalgetter Pink direkt (19.).
Mit Wucht und Kopfballstärke glich der GAK aus: Es zahlte sich beim 1:1 aus, dass mit Hofleitner und (nach dessen Vorlage) Maderner zwei groß gewachsene Angreifer ihre Stirn hinhalten konnten (43.).
Zukic hatte die neuerliche Führung am Fuß – drüber (47.). Als der WAC-Spielmacher am Goalie scheiterte, war dann Schöpf zur Stelle. Der ÖFB-Teamspieler traf zum 1:2 (62.). Für die Entscheidung sorgte Avdijaj mit seinem ersten Tor für den WAC (90.).
Ried wird immer besser
In Ried hatte Ola-Adebomi, die Leihgabe von Crystal Palace, die erste Chance für die WSG. Vor dem 1:0 patzte wieder einmal Lawrence, Bajic wurde gefoult. Grosse verwertete vom Punkt für die danach klar besseren Rieder (11.).
Bejubelt wurde auch ein Kopfballtreffer von Van Wyk, doch ein Abseits verhinderte das 2:0. Nachdem der Stürmer noch einmal gescheitert war, passte es dann in Minute 80 – und wie: Van Wyk traf nach einem Haken ins Kreuzeck.
