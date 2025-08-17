Klarer Sieg gegen BW Linz: WAC betreibt Frustbewältigung

Der WAC hat sich nach dem bitteren Europa-League-Aus gegen PAOK zu Hause gegen BW Linz den Frust von der Seele geschossen. Die Kärntner feierten einen 3:0-Erfolg und tankten vor dem Play-off-Hinspiel in der Conference League gegen Omonia Nikosia am Donnerstag Selbstvertrauen.

Wirklich Spannung kam in der Lavanttal-Arena nie auf. Nach einem Maranda-Handspiel sorgte Zukic schon früh per Elfmeter für die Führung der Hausherren (11.). Nur wenig später bediente der Torschütze Pink, der wiederum auf 2:0 erhöhte (14.). Nachdem die Linzer auch noch Anderson mit Rot verloren, schien die Partie gelaufen. Doch WAC-Verteidiger Nwaiwu sah binnen sechs Minuten zwei Mal Gelb und sorgte somit wieder für nummerische Ausgeglichenheit.

Nach dem Seitenwechsel bediente Zukic abermals Pink, der auf 3:0 erhöhte (48.). Damit war Zukic an allen drei Treffern direkt beteiligt – einen selbst erzielt, zwei aufgelegt. In der Tabelle bleibt der WAC mit dem zweiten Sieg und jetzt sechs Punkten an den Top-Teams dran. BW Linz wartet weiter auf den ersten Zähler, ist das einzige punktelose Team.