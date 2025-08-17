Bundesliga live: Gelingt der Austria in Linz der Befreiungsschlag?

Die Wiener Austria steht nach dem internationalen Aus und einem schwachen Saisonstart beim punktelosen LASK so wie die Linzer schwer unter Druck. Zwei Niederlagen, 1:5-Tore, Schlusslicht: Viel schlechter hätte der Start als LASK-Trainer für Joao Sacramento nicht laufen können. Vor allem das 1:3 bei WSG Tirol infolge des Auftakt-0:2 gegen Sturm Graz sorgte für entsetzte Gesichter. „Wir haben nicht erwartet, dass die Basics fehlen werden“, sagte der LASK-Coach. „Wir hatten sehr, sehr ernste Gespräche. Jeder hat es verstanden, die Spieler sind sich bewusst, dass sich etwas ändern muss“, betonte Sacramento. Hauptsächlich gehe es dabei über die Themen Mentalität und Einstellung. Offensivmann Christoph Lang sprach von einem „Warnsignal an alle. Jeder muss sich zusammenreißen und ein anderes Gesicht zeigen.“