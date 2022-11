Bundesliga-Topspiel live: So steht es bei Rapid Wien gegen LASK

Im letzten Heimspiel des Jahres will Rapid die magere Heimbilanz noch einmal aufpolieren. Mit dem LASK um Ex-Rapid-Coach Dietmar Kühbauer gastiert am Sonntag (17 Uhr) jedoch ein "unangenehmer Gegner" in Wien-Hütteldorf, wie Kühbauers langjähriger Weggefährte Zoran Barisic anmerkte.