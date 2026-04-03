Bundesliga-Schlager: Sturm wohl ohne seinen Star bei Rapid

Otar Kiteishvili wird wohl am Sonntag beim Bundesliga-Schlager bei Rapid (17 Uhr, Sky) nicht dabei sein. Der Georgier verletzte sich vergangenen Donnerstag beim Länderspiel gegen Israel (2:2), musste nach 56 Minuten wegen einer Muskelverletzung ausgewechselt werden. Im darauffolgenden Match gegen Litauen war er gar nicht mehr dabei.

Der jüngst 30 gewordene Kiteishvili ist das Um und Auf bei den Grazern. Doch auch ohne ihn können die Steirer gewinnen. Bisher fehlte Kite, wie er in Graz genannt wird, 48 Mal seit seinem Engagement 2018, 24 Mal konnte Sturm dabei gewinnen bei 14 Niederlagen. In dieser Saison fehlte der Georgier drei Mal, zwei Mal ging Sturm dabei als Sieger vom Platz.