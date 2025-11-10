Ergebniskrise: Wo Meister Sturm eine Problemzone hat

1:1 gegen Salzburg. Es gab Zeiten, in denen Sturm mit diesem Punkt überglücklich war. Nicht so nach dem Duell am Sonntag, wenngleich kein Spieler den Liebenauer Rasen mit hängendem Kopf verließ. Aber Glücklichkeit in Vollendung sieht anders aus. Zumindest bleiben die Steirer nach Verlustpunkten Erster.

Auch bei den Grazern ist die Belastung sehr hoch, wenngleich sie sechs Saisonspiele weniger als die Salzburger haben (21/27). „Ich habe ein Duell auf Augenhöhe gesehen, aufgrund der Chancen und der Abschlüsse waren wir aber meiner Meinung nach dem Sieg um eine Spur näher“, resümierte Trainer Jürgen Säumel eher zurückhaltend. Auch wenn die Leistungen weitgehend passen, die Resultate tun es nicht. Von den jüngsten sechs Pflichtspielen gab es nur in einem ein Erfolgserlebnis und das im Elfmeterschießen im ÖFB-Cup gegen Zweitligist Admira Wacker. Die Sturm-Verantwortlichen haben deshalb keine Eile bezüglich einer Verlängerung des mit Saisonende auslaufenden Vertrags von Säumel. „Wir sind im Moment in einer sehr stressigen Phase in der Saison. Es gibt keinen Zeitpunkt, keine Deadline“, sagte Sport-Geschäftsführer Michael Parensen.