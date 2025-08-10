Bundesliga live: So starten Sturm und Rapid ins Spitzenspiel
Das Match Sturm gegen Rapid sorgt immer für besondere Brisanz. Es ist nicht nur auf dem Rasen ein Spitzenduell, sondern auch ein Kräftemessen der besten Fans des Landes.
Die Saison ist noch sehr jung und Rapid erlebte schon Auf und Abs. Nach dem optimalen Start mit vier Pflichtspiel-Siegen in Folge war das 2:2 gegen Dundee ein herber Rückschlag. Bei Sturm soll es wieder aufwärts gehen für die Mannschaft von Peter Stöger.
Sturm-Trainer Jürgen Säumel konnte bisher zufrieden sein. „Wir sind sehr gut gestartet, vor allem in der ersten Hälfte beim LASK haben wir sehr gut gearbeitet“, sagt der 40-Jährige, „auch, wenn es noch Dinge gibt, an denen wir arbeiten müssen.“
