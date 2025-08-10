Bundesliga live: So starten Sturm und Rapid ins Spitzenspiel

Die Saison ist noch sehr jung und Rapid erlebte schon Auf und Abs. Nach dem optimalen Start mit vier Pflichtspiel-Siegen in Folge war das 2:2 gegen Dundee ein herber Rückschlag. Bei Sturm soll es wieder aufwärts gehen für die Mannschaft von Peter Stöger.

Sturm-Trainer Jürgen Säumel konnte bisher zufrieden sein. „Wir sind sehr gut gestartet, vor allem in der ersten Hälfte beim LASK haben wir sehr gut gearbeitet“, sagt der 40-Jährige, „auch, wenn es noch Dinge gibt, an denen wir arbeiten müssen.“