Ried-Präsident hält brennenden LASK-Schal: "Humorvoller Schlagabtausch"

Auf dem nur wenige Sekunden dauernden Clip ist der Präsident der SV Ried, Thomas Gahleitner , zu sehen, wie er zu fortgeschrittener Stunde und bei ausgelassener Stimmung einen brennenden LASK -Schal hält. Das Video kursiert bereits auf sozialen Medien, zuvor hatte es Gerüchte über die Szenen gegeben, wie die ÖON berichten.

Heimische Fußball-Derbys sind um einen Skandal reicher. Diesmal betrifft es nicht die Wiener Großklubs Rapid und Austria , diesmal geht es um Oberösterreich. Vor der 21. Bundesligarunde am Sonntag, der vorletzten vor der Tabellenteilung, sorgt ein Video aus dem VIP-Klub der SV Ried für Aufsehen.

"Fußball lebt von Emotionen und Leidenschaften - und auch von einer mit Augenzwinkern gelebten Rivalität", entschuldigt sich Gahleitner in einem ersten Statement. "Ich bedaure es sehr, wenn durch meine am Video zu sehende Geste hier ein völlig falscher Eindruck entstanden ist", so der Ried-Präsident, der betont, dass aus beiden Fan-Lagern Vertreter anwesend waren und ein "humorvoller und lockerer" Schlagabtausch stattfand.

"Missinterpretiert"

"Isoliert betrachtet", so der Funktionär, könnten die Szenen "missinterpretiert" werden. Es habe keine respektlosen oder abwertenden Signale gegeben. Er stehe für einen "fairen und respektvollen" Umgang.

Das Spiel Mitte Februar war mit einem späten Elfmeter für die Gäste aus Linz mit 1:1 ausgegangen. Nächste Woche (4.3., 20.30 Uhr) treffen Ried und LASK erneut - diesmal im ÖFB-Cup-Halbfinale - aufeinander.