Ein Jahr nach Schicker: Auch Salzburgs Sportchef auf dem Weg nach Deutschland
Vor ziemlich genau einem Jahr verließ Andreas Schicker während der Saison Meister Sturm und heuerte bei Hoffenheim an. Nun dürfte auch Salzburgs Sportchef Rouven Schröder einen ähnlichen Schritt vollziehen.
Schröder soll die Salzburger schon bald verlassen und zum deutschen Bundesligisten Mönchengladbach wechseln. Der Geschäftsführer Sport des österreichischen Vizemeisters soll längst mit der Borussia über die Nachfolge des erst kürzlich zurückgetretenen Roland Virkus verhandeln. Der 49-Jährige sei der Top-Kandidat auf den vakanten Posten beim in dieser Saison noch sieglosen deutschen Bundesligisten. Das berichtete Sky, Transfer-Experte Florian Plettenberg bestätigte.
Schröder soll nicht abgeneigt sein, bei Red Bull Salzburg stand er nach dem durchwachsenen Saisonstart zuletzt immer wieder in Kritik. Der Deutsche kam Anfang Dezember 2024 von RB Leipzig nach Salzburg und übernahm die sportliche Leitung von Bernhard Seonbuchner und besitzt einen Vertrag bis 2028.
