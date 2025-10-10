Fußball

Ein Jahr nach Schicker: Auch Salzburgs Sportchef auf dem Weg nach Deutschland

Neuer Weg für Rouven Schröder
Der nächste Absprung während der Saison: Salzburgs Sportchef Rouven Schröder wird wohl bei Gladbach landen.
Von Harald Ottawa
10.10.25, 12:11
Vor ziemlich genau einem Jahr verließ Andreas Schicker während der Saison Meister Sturm und heuerte bei Hoffenheim an. Nun dürfte auch Salzburgs Sportchef Rouven Schröder einen ähnlichen Schritt vollziehen. 

Salzburgs neuer Sportchef Schröder: "Ich bin der richtige Mann"

Schröder soll die Salzburger schon bald verlassen und zum deutschen Bundesligisten Mönchengladbach wechseln. Der Geschäftsführer Sport des österreichischen Vizemeisters soll längst mit der Borussia über die Nachfolge des erst kürzlich zurückgetretenen Roland Virkus verhandeln. Der 49-Jährige sei der Top-Kandidat auf den vakanten Posten beim in dieser Saison noch sieglosen deutschen Bundesligisten. Das berichtete Sky, Transfer-Experte Florian Plettenberg bestätigte. 

Offiziell: Hoffenheim holt Schicker mit Millionenablöse als Sportchef

Schröder soll  nicht abgeneigt sein, bei Red Bull Salzburg stand er nach dem durchwachsenen Saisonstart zuletzt immer wieder in Kritik. Der Deutsche kam Anfang Dezember 2024 von RB Leipzig nach Salzburg und übernahm die sportliche Leitung von Bernhard Seonbuchner und besitzt einen Vertrag bis 2028. 

