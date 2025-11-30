Brisantes Gastspiel in Altach: Salzburg will Spitze verteidigen

Salzburg kommt mit einem großen Ziel nach Altach : Die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch will die Tabellenführung behaupten. Im dicht gedrängten Feld der Top Sieben der Liga wurde der jüngste Ausrutscher des Vizemeisters gegen die WSG Tirol tabellarisch nicht bestraft. Drei Runden in Folge liegen die Bullen nun voran. Laut Statistik war dies zu diesem Zeitpunkt der Saison zuletzt 2023/24 der Fall.

Dennoch: Rückschläge wie zuletzt gegen die WSG Tirol (2:3 nach 2:0) oder ungenügende Resultate in der Europa League sorgen für anhaltende Stimmungstiefs. Coach Letsch sah vor der Reise ins Ländle schwankende Vorstellungen aller Spitzenteams. „Wenn man sich die Liga anschaut, sieht man, dass jeden Spieltag fast alles möglich ist“, meinte Salzburgs Cheftrainer. In Altach warte eine unangenehme Aufgabe auf sein Team. „Natürlich ist uns klar, dass wir nach der entbehrlichen Niederlage gegen Tirol jetzt einen Sieg brauchen.“ Letsch will wieder rotieren. Fragezeichen stehen hinter der Fitness von Sota Kitano und Maurits Kjaergaard, auch für Karim Konate dürfte die Startelf noch unrealistisch sein.

Offensiv-Power

Mit Salzburg trifft die torgefährlichste Offensive der Liga (31 Treffer) auf die beste Defensive. Die Vorarlberger haben (genau wie Rapid) in den ersten 14 Runden nur 15 Gegentreffer kassiert.