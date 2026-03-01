Bundesliga live: So steht es in den sechs Partien am Super-Sonntag

Weil es im Kampf um die Top-6 bereits Entscheidungen geben kann, werden heute alle Bundesliga-Partien um 17 Uhr angepfiffen.

Der WAC kämpft gegen Meister Sturm Graz um die letzte Chance, noch in die Meistergruppe vorstoßen zu können. Für den Cupsieger zählt nur ein Heimsieg. Hartberg hofft beim zuletzt erstarkten Tabellenführer Salzburg auf ein Ende eines jahrelangen Negativlaufs. In Wien-Favoriten peilen die Austria und der LASK im direkten Duell den entscheidenden Schritt in die Top sechs an.

Rapid könnte bei einem einem Erfolg in Altach die Top-6 fixieren, bräuchte dafür aber auch Schützenhilfe.