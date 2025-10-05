Sturm vor dem Sprung: Der Meister hat die Chance auf Platz eins

Vor dem Schlager um 17 Uhr in Salzburg gegen Rapid bietet sich für Sturm die Chance, erstmals in dieser Saison Platz eins zu erobern. Und bei der aktuellen Form von Rapid könnte Sturm nach einem Sieg in Altach auch der Leader über die Länderspielpause hinweg bleiben.

„Ich weiß schon, dass die Ergebnisse bei Sturm einfach das Wichtigste sind“, betont Jürgen Säumel, der in Graz den Spagat“ zwischen Entwicklung der noch jünger gewordenen Mannschaft und den Ergebnissen „einfach schaffen muss“. Deswegen steht nach der aktuellen Siegesserie ganz klar auf dem Programm: „Nachlegen in Altach.“

"Sturm ist ein harter Brocken" In Vorarlberg ist die erste Euphorie vorbei, jetzt startet der Kampf, den Platz in den Top-6 noch länger zu verteidigen. „Uns erwartet ein sehr harter Brocken“, weiß Trainer Fabio Ingolitsch, der auf die Heimstärke bauen kann: Bereits acht Spiele in Folge wurden in Altach nicht verloren.

In Linz wird ein Trainer gesucht, Interimscoach Max Ritscher möchte beim LASK eine ähnlich starke Heimbilanz übergeben wie in seiner ersten Phase als Chef im Frühjahr.

