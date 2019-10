Bundesliga live: Früher Salzburger Doppelschlag gegen Altach

Rapid will indessen seine Auswärtsserie in der Bundesliga in Mattersburg fortsetzen. Die Hütteldorfer haben ihre jüngsten drei Partien in der Fremde gewonnen. Der Tabellenvierte ist aber vor den Mattersburgern gewarnt, setzte es in der vergangenen Saison bei zwei Auftritten im Burgenland doch ebenso viele Niederlagen.

Neun Spiele ohne Erfolg setzte es hingegen für die Admira: Die geht als Schlusslicht noch immer sieglos ins Heimduell der 10. Runde mit Aufsteiger WSG Tirol. "Für uns ist es egal ob vor, während oder nach der Länderspielpause - wir brauchen einfach Punkte", betonte Admira-Trainer Klaus Schmidt. Unter seiner Führung wurde in drei Partien einer von zwei Punkten geholt.