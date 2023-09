Bundesliga-Kracher live: So steht es bei Rapid gegen Sturm Graz

Dass den Grazern die aufreibende Partie gegen Sporting noch am Sonntag in den Knochen stecken könnte, glaubt der Rapid-Coach nicht. "Auch wir haben ein Monsterprogramm hinter uns und ich habe das nie als Ausrede hergenommen", betonte Barisic. "Wir haben auch nicht gejammert, daher lasse ich das auch fĂŒr andere nicht gelten - das Donnerstag-Spiel hat ĂŒberhaupt keine Auswirkungen. Gerade gegen Rapid ist bei jedem Gegner die Motivation am grĂ¶ĂŸten, vor allem bei Sturm."