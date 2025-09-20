Dreimal Kane: Die Bayern ziehen in der Bundesliga davon

Harry Kane wird bald einen eigenen Ball-Room brauchen. Immer, wenn der Engländer drei Treffer in einem Spiel erzielt, dann schnappt er sich den Spielball nach dem Schlusspfiff und nimmt ihn mit nach Hause.

So auch am Samstag. 4:1 siegten die Bayern bei Hoffenheim mit Trainer Christian Ilzer und halten nach vier Partien beim Punktemaximum. Der englische Teamstürmer scorte nach einem zur Mitte gespielten Corner direkt (44.) und verwandelte einen Hand-Elfmeter (48.). Als Draufgabe sorgte Kane neuerlich aus einem Penalty für das dritte Tor des Rekordchampions (77.). Nach dem 1:3 durch Coufal (82.) erhöhte Gnabry auf 4:1 für die Bayern (99.).

ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer spielte links in der Viererkette durch, bei Hoffenheim machte dies auch Alexander Prass.