Vergessener ÖFB-Wunderteamstürmer: Fan-Protest für Rettung des Grabes

„Rettet das Grab von Toni Schall “ – Diese klare Botschaft in Richtung Admira Wacker , aber auch in jene des ÖFB und der Wiener Lokalpolitik sendeten die Fans der Südstädter am Freitagabend im Allianz Stadion. Nach genau 19:05 Minuten des 2.-Liga-Spiels bei Rapid II (2:2) wurde ein Transparent mit dieser Forderung präsentiert.

Wie der KURIER berichtet hat, steht das Grab des 1947 verstorbenen Wunderteam-Stürmers am Friedhof Hernals kurz vor der Auflösung , nachdem 2022 die Nutzungsrechte abgelaufen sind.

Toni Schall war Stammspieler im legendären österreichischen Nationalteam unter Teamchef Hugo Meisl . Er absolvierte von 1927 bis 1934 28 Länderspiele für Österreich, in denen ihm 27 Tore gelangen.

Damit liegt er in der ewigen Torschützenliste des ÖFB auf Rang 7 und ist mit seiner Torquote der effektivste Stürmer in den Top-10.

Dazu ist Schall mit 231 Ligatoren der treffsicherste Stürmer in der Geschichte der Admira. Er spielte von 1925 bis 1941 für den damals noch in Floridsdorf beheimaten Klub.