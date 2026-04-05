2:1-Sieg in Hartberg: Erleichterung bei Salzburg

Red Bull Salzburg hat sich im Titelrennen der Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Der Vizemeister setzte sich am Sonntag nach Rückstand bei der TSV Hartberg noch mit 2:1 (0:1) durch und beendete damit eine Negativserie von fünf Pflichtspielen ohne Sieg. Elias Havel brachte die Hartberger in Führung (30.), nach Seitenwechsel drehten Karim Konate (56.) und Sota Kitano (58.) aber die Partie. Die Salzburger stießen vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz vor. Salzburg-Trainer Daniel Beichler setzte im offensiven Mittelfeld von Beginn an auf Kitano, Jungstar Kerim Alajbegovic wurde nach der mit Bosnien fixierten WM-Teilnahme samt folgender Feierlichkeiten erst zur Pause eingewechselt. Hartberg-Coach Manfred Schmid versteckte sich mit Lukas Fridrikas als drittem Stürmer neben Jed Drew und Havel keineswegs. Kapitän Jürgen Heil absolvierte einen Tag nach seinem 29. Geburtstag sein 200. Bundesligaspiel für die Oststeirer.

Die Salzburger waren vor 2.777 Zuschauern in der Anfangsphase die gefährlichere Mannschaft. Yorbe Vertessen kam aus spitzem Winkel relativ frei zum Abschluss, Hartberg-Goalie Tom Ritzy Hülsmann war am kurzen Eck aber auf dem Posten (10.). Einen weiteren Vertessen-Schuss aus guter Position blockte Habib Coulibaly (23.). Auf der Gegenseite prüfte Havel Salzburg-Goalie Alexander Schlager (27.). Havel und ein Doppelschlag Drei Minuten später war der ÖFB-Teamgoalie machtlos: Nach einem der vielen Ballverluste des von seiner Sperre zurückgekehrten Joane Gadou brachte Aleksa Terzic den Ball nicht weg. Drew bediente Havel, der mit einem überlegten Flachschuss ins rechte Eck sein elftes Ligator in dieser Saison erzielte, sein erstes in diesem Kalenderjahr. Salzburg drängte auf den Ausgleich, Konate setzte einen Stanglpass von Frans Krätzig aber knapp über das Tor (43.). Auf der Gegenseite ließ Fridrikas die Chance auf das 2:0 aus (44.). Salzburg war in der Live-Tabelle der Meistergruppe zur Pause vorübergehend Letzter, drehte die Partie aber mit einem Doppelschlag binnen 68 Sekunden: Nach einem geblockten Schuss des eingewechselten Stefan Lainer schaltete Konate am schnellsten und knallte das Kunstleder mit links sehenswert ins rechte Kreuzeck. Etwas mehr als eine Minute später bediente Edmund Baidoo den mitgelaufenen Kitano, der den Ball ins lange Eck rollte.