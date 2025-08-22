Bundesliga: Andreas Ogris wünscht sich mehr Effizienz und den ersten Sieg

Den Auftakt macht Neulengbach. In der 2. Runde der Admiral-Fußballbundesliga der Frauen empfangen die Niederösterreicherinnen Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen. Nach dem torlosen Remis daheim gegen Aufsteiger Südburgenland fordert Neulengbach-Trainer Andreas Ogris diesmal eine bessere Ausbeute. „Mit Linz kommt der nächste schwere Gegner zu uns ins Wienerwaldstadion. Nachdem wir das letzte Spiel nicht gewinnen konnten, müssen wir diese Woche voll punkten. Ich bin guter Dinge, dass es diesmal klappen wird.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ÖFB

Meister St. Pölten gastiert nach einen gelungenen Auftakt bei Sturm Graz. Sturm-Trainer Tode Djakovic freut sich schon auf den Hit: „Wir wissen um St. Pöltens Stärken, wollen ihnen aber alles abverlangen und sie vor Herausforderungen stellen. Dafür bereiten wir uns intensiv und fokussiert vor.“

SKN-Trainerin Lisa Alzner ist guter Dinge: „Wir sind gut vorbereitet. Der Auftaktsieg gegen die Vienna gibt uns einen riesigen Push, deswegen ist unser ganz klarer Anspruch, mit einer guten Leistung in Graz drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.“ Viel vor haben auch die Wiener Klubs Vienna und die Austria. Die Vienna startete mit einer Niederlage in die Saison, möchte sich gegen den Aufsteiger Südburgenland rehabilitieren. Trainer Mark Dobrounig warnt aber: „Sie haben gefährliche Spielerinnen, da müssen wir aufpassen. Dennoch wollen wir unser Spiel aufziehen, eine gute Leistung bringen und uns mit Punkten belohnen.“