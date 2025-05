Mit dem Meistertitel haben Salzburg und Rapid heuer nichts mehr zu tun, dennoch steht in der Red-Bull-Arena heute einiges auf dem Spiel. Die Salzburger wollen mit einem Sieg die Chance auf Platz 2 wahren und vielleicht doch noch in die Champions League kommen. Rapid ist fix Fünfter und will die Spannung für das Europacup-Play-off hochhalten.