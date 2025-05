Salzburg: Gegen Rapid geht es um die Ehre - und noch viel mehr

Eine Rangverbesserung wäre auch im Hinblick auf den Europacup wichtig. Mit Platz zwei würde man in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation starten, Platz drei würde ein Antreten in der dritten Quali-Runde der Europa League bedeuten (wenn der WAC vor Salzburg landet). Bei Rang vier geht es in die Conference League (2. Quali-Runde). Abgesehen von wirtschaftlichen Faktoren geht es für Letsch vor allem darum, "wann wir im Sommer anfangen". In der Champions League und in der Conference League wäre das zwischen 22. und 24. Juli, in der Europa League am 7. August. Da Salzburg im Juni bei der Klub-WM in den USA im Einsatz sein wird, ist jeder Tag in der Vorbereitung wichtig. Doch darüber und über die Klub-WM will Letsch noch nicht sprechen, die Konzentration gilt Rapid.