Fußball

Ronivaldo köpfelt Blau-Weiß zum Sieg, in Ried dominierte der VAR

FUSSBALL: ADMIRAL BUNDESLIGA/ 8. RUNDE: FC BLAU WEIß LINZ - SCR ALTACH
Blau-Weiß Linz besiegt Altach durch einen Ronivaldo-Kopfball. Der GAK hatte beim 0:0 in Ried den VAR auf seiner Seite.
27.09.25, 19:10
Kommentare

In Linz gab es bei der Partie Blau-Weiß gegen Altach eine Premiere: Weissman und Ronivaldo waren fit genug, um erstmals gemeinsam zu stürmen. Weissmans Fallrückzieher blieb derweil ein seltenes Highlight.

Noch bessere Goalgetter-Qualitäten zeigte dann der Altmeister: Aus spitzem Winkel köpfelte Ronivaldo – mithilfe von Goalie Stojanovic – zum 1:0 ein. 

347. Wiener Derby: Höhenluft für Rapid und Austrias Aufwärtstrend

Beim Jubel erinnerte der 36-Jährige an Anderson, der mit einem Kreuzbandriss  sehr lange ausfällt. Unglaublich: Von gesamt neun Toren der Linzer gegen Altach erzielte Ronivaldo sechs.

Ausschluss bei den Gästen 

Nach 68 Minuten sah Ouedraogo gelb-rot, in Unterzahl war Altach nahezu chancenlos, für Weissman war das 2:0 ganz nahe. Die Gäste haben damit die Chance auf Platz zwei vergeben.

FUSSBALL: ADMIRAL BUNDESLIGA/ 8. RUNDE: FC BLAU WEIß LINZ - SCR ALTACH

Innviertler Nullnummer

Ried wartet seit 14 endlos wirkenden Heimspielen auf einen Erfolg in der obersten Spielklasse. Das damalige 1:0 gegen Rapid führte vor drei Jahren zum Aus vom nunmehrigen GAK-Coach Feldhofer. Mit den Grazern eroberte der Steirer am Samstag ein glückliches 0:0.

FUSSBALL: ADMIRAL BUNDESLIGA/ 8. RUNDE: SV OBERBANK RIED - GAK

Nach acht sieglosen Duellen mit Ried hatte der  GAK einen schläfrigen Start. Meierhofer rettete noch die Null, wenig später jubelte Steurer (4.). Es folgte ein fünfminütiger VAR-Check.

Klar war, dass der Rieder im Abseits stand, doch wie sollte Maderners misslungener Klärungsversuch davor bewertet werden? Am Ende zählte das Tor auf VAR-Empfehlung  nicht.

Pacult und Hickersberger glauben an Meister-Parallele zu Stöger

Danach dominierten Kampf  – und Fehlpässe. Laut Statistik passiert das  diesen Teams ligaweit am öftesten.
Ried hatte mehr Chancen, traf aber nicht. 

(kurier.at, AHu)  | 

Kommentare