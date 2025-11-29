Heimspiel gegen WSG: Die Austria will sich nach oben orientieren

„Es ist extrem knapp“, weiß Austria-Trainer Stephan Helm mit Blick auf die Tabelle. Tatsächlich fehlen den sechstplatzierten Veilchen nur drei Punkte auf Leader Salzburg, aber Rang zehn ist auch nur fünf Punkte entfernt. Dementsprechend richtungsweisend ist das Heimspiel am Samstag gegen die WSG Tirol (17 Uhr/live auf Sky).

Die Austria geht mit zuletzt zwei Siegen in Folge in die Partie. Die Gäste kommen zwar ohne den gesperrten Matthäus Taferner, dafür auch mit breiter Brust nach Wien. Zuletzt konnten die Tiroler gegen Salzburg einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Erfolg umwandeln. „Das war was Außergewöhnliches, was die Mannschaft geleistet hat“, stellte WSG-Coach Philipp Semlic fest. „Natürlich wächst die Stimmung und das Selbstvertrauen mit Erfolgen.“