Schwere Verletzung im Training: Saisonende für Austria-Stürmer
Austrias Noah Botic verletzte sich im Training schwer. Der Australier zog sich einen Knöchelbruch zu und fällt wohl für die restliche Saison aus.
Stürmer Noah Botic wird der Austria in dieser Saison aller Voraussicht nach nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Australier zog sich im Training einen Knöchelbruch sowie Risse des Syndesmose- und Innenbandes zu, wie der Bundesligist am Freitag mitteilte.
Der 23-Jährige wird sich kommende Woche einer Operation unterziehen und sechs bis neun Monate ausfallen. In der laufenden Saison erzielte Botic bei 13 Einsätzen in der Liga drei Tore.
