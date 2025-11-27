Austria: Präsident Gollowitzer wiedergewählt, neue Zahlen präsentiert

Kurt Gollowitzer wurde am Donnerstagabend bei der Generalversammlung von den Ordentlichen Mitgliedern mit überwältigender Mehrheit von 92,6 Prozent erneut zum Austria-Präsidenten gewählt. Er führt den Verein seit Mai 2023 und startet nun in seine zweite, bis 2029 laufende, vierjährige Amtsperiode. Bei der Generalversammlung am Donnerstagabend rückten neben der Wiederwahl von Kurt Gollowitzer als Austria-Präsident insbesondere die Bereiche Sport und Finanzen in den Fokus. Den Ordentlichen Mitgliedern wurde wie gewohnt von Vorstand Harald Zagiczek der wirtschaftliche Jahresabschluss der vergangenen Saison präsentiert, zudem erläuterte Sportdirektor Michael Wagner in den VIP-Räumlichkeiten der Generali-Arena die neue strategische Ausrichtung.

Präsident Kurt Gollowitzer: „Ich möchte mich bei unseren Ordentlichen Mitgliedern für das große Vertrauen bedanken. Eines kann ich versprechen: Ich werde mit der gleichen Liebe zum Verein und mit der gleichen Energie wie in den letzten beiden Jahren vorangehen und versuchen, die Austria dort hinzubringen, wo sie hingehört. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir jetzt in allen Bereichen des Klubs sehr gut aufgestellt sind, um eine erfolgreiche Zukunft zu gestalten." Zu den Finanzen: Im Jahresabschluss der Vorsaison 2024/25 (1.7.2024–30.6.2025) ist der Stadionverkauf samt Rückführung der zugehörigen Verbindlichkeiten noch nicht enthalten, da die Transaktion erst im neuen Geschäftsjahr rechtswirksam wurde. Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 und die kommenden Jahre ist jedoch entscheidend, dass sich das Jahresergebnis allein durch den Wegfall der Stadion-Abschreibung sowie den deutlich reduzierten Zinsaufwand – abzüglich der künftig zu zahlenden Stadionmiete – um rund vier Millionen Euro pro Jahr verbessern wird. „Positive Effekte greifen erst ab dem laufenden Geschäftsjahr“ „Es war absehbar und wurde klar kommuniziert, dass das Jahresergebnis der Vorsaison 2024/25 noch deutlich negativ ausfallen würde. Der positive Effekt des Stadionverkaufs zeigt sich erst im aktuellen Geschäftsjahr: Die millionenschweren Abschreibungen entfallen und die Zinszahlungen sinken dauerhaft erheblich. Auch die Transfereinnahmen aus den Verkäufen von Dominik Fitz und Maurice Malone fließen in das laufende Geschäftsjahr“, erklärt Vorstand Harald Zagiczek.