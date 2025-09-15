Die Austria setzt nach einem misslungenen Start ihre kleine Siegesserie fort und spielt sich endgültig aus der Ergebnis-Krise. Nach dem 1:0-Heimsieg über Altach gab es einen 1:0-Erfolg bei Meister Sturm , der gar nicht unverdient war. Das Goldtor gelang Neuzugang Johannes Eggestein in der 22. Minute.

Austrias Trainer Stephan Helm war mit seinen Jungs naturgemäß happy. “Wir haben heute allen gezeigt, wie viel in dieser Mannschaft steckt, insbesondere wie viel Charakter und Spirit. Sturm hat eine sehr gute Mannschaft. Graz ist immer eine riesige Challenge, und die haben wir gemeistert."

Aber mit den Kritikern innerhalb und außerhalb des Wiener Klubs ging der Burgenländer hart ins Gericht. "Was mich ein wenig stört ist der Umstand, dass nach den ersten Partien alles so schnell in Frage gestellt wird. Wir hätten uns in dieser Meisterschaft bisher mehr Punkte verdient. Es sollte nicht immer alles an Ergebnissen festgemacht werden. „Mich hat es gestört, dass man gleich von Krise gesprochen hat. Wir haben Spiele verloren, wo wir dominant waren, nachweislich zu vielen Chancen kamen. Man stellt immer sofort alles in Frage.“