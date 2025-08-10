Endlich wieder ein Heimspiel: Austria will zurück auf Siegerstraße

Nach vier Auswärtsspielen am Stück darf die Wiener Austria am Sonntag endlich wieder daheim ran. In der 2. Runde der Fußball-Bundesliga empfängt die Mannschaft von Trainer Stephan Helm den Wolfsberger AC (17.00). Im Mittelpunkt stehen wird dann auch Ehrengast Herbert Prohaska, die Austria-Ikone feierte am Freitag ihren 70. Geburtstag. „Natürlich wäre alles perfekt, wenn wir das am Sonntag mit einer entsprechenden Leistung würdigen können“, sagte Helm.

Beide Klubs waren am Donnerstag im Europacup auf Reisen. Während der WAC ein Remis (0:0) bei PAOK Saloniki als Erfolg verbuchen darf, kehrten die „Veilchen“ mit einer 3:4-Niederlage sowie einer Oberschenkelblessur bei Abwehrchef Aleksandar Dragovic aus Ostrava heim. Ob der Routinier ausfällt, ist noch unklar. „Beim Drago müssen wir abwarten. Ich hoffe, dass es nicht zu schlimm ist. Sein Gesäßmuskel hat zugemacht“, erklärte Helm. Ein Ausfall wäre bitter, zumal sich die Wiener defensiv zuletzt verwundbar präsentierten. Der Coach betonte am Freitag, dass die defensive Struktur und Organisation in der Mannschaft passe und die Gegentreffer individuelle Ursachen hätten. „Dort müssen wir den Hebel ansetzen, dass wir Vertrauen haben in unsere Struktur. Aber die beste Struktur bringt dir nichts, wenn nicht jeder individuell zu 100 Prozent seinen Job macht.“ Man müsse konkreter, giftiger und aggressiver werden. „Dann bin ich überzeugt, dass wir das sehr schnell in den Griff bekommen.“