Austria-Trainer Bjelica entlassen

Samstag noch auf der Showbühne, seit Sonntagfrüh nicht mehr Trainer. Die Austria beurlaubte nach dem 1:1 gegen Wr. Neustadt Nenad Bjelica, Herbert Gager übernimmt für die restlichen 13 Spiele im Frühjahr. Das Ziel bleibt unverändert der Europacup-Startplatz.

Es ging alles schnell am Verteilerkreis. Nach dem Samstag-Spiel besprachen sich die Vorstände Markus Kraetschmer, Thomas Parits und Präsident Wolfgang Katzian und fällten die Entscheidung, den Trainer zu beurlauben. Dazu holte man sich noch in der Nacht das Okay von insgesamt elf Mitgliedern des Aufsichtsrates.

Sonntag um neun Uhr früh teilte man Bjelica die Entscheidung mit, er verabschiedete sich von der Mannschaft. Um zehn Uhr leitete schon Gager, bisher Trainer der Amateur-Mannschaft, das Training. Die Austria hat aus den Versäumnissen der Vastic-Ära gelernt und dieses Mal schneller gehandelt.

„Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Aber das Auftreten der Mannschaft war nicht in Ordnung, in den letzten fünf Spielen haben wir nur drei Punkte erzielt“, bilanziert Parits. „Der Druck ist zu groß geworden.“ Und der Rückstand auf die Konkurrenten im Kampf um die Europacup-Startplätze.

Gager, der vorerst nur die 13 Spiele im Frühjahr absolvieren soll, glaubt an die Chance. „Wir müssen schnell wieder in die Spur kommen. Wir brauchen einen positiven Lauf, dann geht es schnell wieder in die andere Richtung.“ Als erste Maßnahme möchte er viele Gespräche mit den Spielern führen und „Leben in die Truppe bringen. Die Spielweise war zuletzt zu passiv, wir müssen viel aktiver auftreten“.