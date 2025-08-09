Fußball

Starke Altacher jubeln über Platz eins, Blau-Weiß verliert ohne Ideen

FUSSBALL BUNDESLIGA: SCR ALTACH - SV OBERBANK RIED
Altach siegt durch ein Volley-Tor von Greil verdient. Hartberg gewinnt in Linz ebenfalls als bessere Mannschaft gegen ein schwaches Blau-Weiß-Team.
Von Alexander Huber
09.08.25, 19:09
Zumindest bis Sonntagabend heißt der Tabellenführer überraschend Altach.

Ried war in Altach passiver als beim 2:2 gegen Salzburg. Große Chancen gab es nur für die Hausherren, durch Diawara (5.) und Greil (36.).

Bei einem Zech-Volley war das 1:0 ganz nahe, eine Minute und eine schöne Kombination später war es soweit: Greil versenkte eine Mustapha-Flanke per Volley (65.).

Die Reaktion des Aufsteigers blieb aus, Trainer Senft war entsetzt.

FUSSBALL BUNDESLIGA: SCR ALTACH - SV OBERBANK RIED

Die starken Vorarlberger waren hingegen im Vergleich zur Vorsaison nicht mehr wiederzuerkennen.

Immer wieder Drew

In Linz hatte Drew die erste gute Chance für Hartberg, der Flügelstürmer schoss vorbei (10.). Mit der letzten Aktion der ersten Hälfte traf der Australier gegen ein ideenloses Blau-Weiß dann per Abstauber zum 0:1.

FUSSBALL: ADMIRAL BUNDESLIGA/ 2. RUNDE: FC BLAUWEISS LINZ - TSV EGGER GLAS HARTBERG

Bei einem Mijic-Volley war die Vorentscheidung nahe, Goalie Baier lenkte die Kugel an die Latte (56.). Drew hätte eigentlich das 0:2 machen müssen, verfehlte aber unbedrängt aus fünf Metern (73.).

Blau-Weiß fiel nichts mehr ein.

