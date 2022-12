Boxing Day: Die Premier League nimmt nach der WM wieder Fahrt auf

Arsenals Vorsprung auf den ersten Verfolger Manchester City beträgt aktuell fünf Punkte. Die "Gunners" feierten in den bisherigen 14 Saisonspielen zwölf Siege, dem gegenüber steht nur eine einzige Niederlage. Trainer Mikel Arteta ist sich der guten Ausgangsposition bewusst: "Wir sollten aufgeregt sein und die Chance nutzen, die vor uns liegt", sagte der 40-jährige Spanier. Im Heimspiel gegen den Tabellen-16. West Ham (21.00 Uhr) sind drei Punkte fest eingeplant.

Personell musste Arteta während der Weltmeisterschaft einen Dämpfer hinnehmen. Sein Torjäger Gabriel Jesus verletzte sich im Spiel der Brasilianer gegen Kamerun am Knie und wird frühestens im Februar wieder zur Verfügung stehen. "Es ist natürlich ein großer Schlag für uns", bedauerte Arteta. Jesus stand bisher in jedem Ligaspiel in der Startelf und verbuchte mit fünf Toren und sechs Vorlagen einen immensen Beitrag am Erfolgslauf der Nordlondoner. "Es ist unmöglich, ihn zu ersetzen."

Dennoch zeigte sich der Arsenal-Coach zuversichtlich. "Wir haben andere Spieler, andere Alternativen, und wir werden versuchen, das in den Griff zu bekommen", betonte Arteta. Auch das Transferfenster sei eine Option. Kurzfristig dürfte Eddie Nketiah den Platz des Brasilianers im Sturmzentrum einnehmen. Leistungsträger wie Bukayo Saka, Gabriel Martinelli oder Granit Xhaka, die bei der WM im Einsatz waren, werden am Montag in der Startelf erwartet.