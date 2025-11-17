Wetterchaos vor ÖFB-Spiel: Bosnier sitzen 2 Stunden im Flugzeug fest

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Laut bosnischen Medien hätte der Flug der bosnischen Nationalmannschaft nach Wien um 12 Uhr starten sollen, doch die Maschine steckte stundenlang in der Hauptstadt Sarajevo fest. Aufgrund des starken Windes hatte der Charterflug vorerst noch keine offizielle Starterlaubnis erhalten. Unabhängig von den Wetterbedingungen dürfte die Mannschaft nach ihrem Sieg gegen Rumänien (3:1) die Reise nach Wien aber voller Optimismus angetreten sein. Damit sicherten sich Edin Džeko und seine Teamkollegen den zweiten Platz in der Gruppe und die Teilnahme an den Play-offs.

Letztes Training verschieben Das Team von Trainer Sergej Barbarez wird versuchen, in Wien gegen die ÖFB-Stars, aktuell Tabellenführer, zu gewinnen, womit es die Führung übernehmen und sich direkt für die Weltmeisterschaft qualifizieren würde. Trainer Barbarez wolle deshalb heute Abend schon das geplante Training in Wien über die Bühne bringen berichtet N1 – quasi eine letzte taktische Probe. Doch die Vorbereitungen werden wohl aufgrund der Flugverspätung zeitlich nach hinten verschoben werden müssen, denn die bosnische Mannschaft kann sowohl die Pressekonferenz als auch das Training nicht rechtzeitig abhalten. Aufgrund der Planänderung soll die Pressekonferenz um 18:30 Uhr stattfinden, das Abschlusstraining anschließend um 19 Uhr im Ernst-Happel-Stadion.