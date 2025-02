Blau-Weiß Linz verlängerte mit Trainer Scheiblehner bis 2027

Blau-Weiß Linz kann weiter auf Gerald Scheiblehner bauen. Der Erfolgstrainer hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten bis Ende der Saison 2026/27 verlängert, gaben die Linzer am Donnerstag bekannt. Der 47-jährige Oberösterreicher hat die Blau-Weißen im Sommer 2021 übernommen, in der Saison 2022/23 in die Bundesliga und im vergangenen Herbst auf Rang sechs geführt.