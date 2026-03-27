Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen trauert um Spielerin
Die 20-jährige Fußballerin Alexandra Wimmer ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ihr Verein und Österreichs Frauenfußball trauern.
Der österreichische Frauenfußball trägt Trauer. Alexandra Wimmer, Spielerin der SPG Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen ist am Donnerstag bei einem Autounfall ums Leben gekommen.
Die erst 20-Jährige Nachwuchshoffnung hatte zuletzt in der Frauen Future League bei der Akademie OÖ gespielt und kam zuletzt beim 2:2 gegen die Vienna U20 zum Einsatz.
"Wir sind sprachlos und tief erschüttert. Du warst viel zu jung und hattest noch so viel vor dir. Dein Lachen, deine Energie und die Erinnerungen, die wir mit dir teilen durften, werden für immer bleiben", schreibt Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen auf Social Media.
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