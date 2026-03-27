Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen trauert um Spielerin

Der österreichische Frauenfußball trägt Trauer. Alexandra Wimmer, Spielerin der SPG Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen ist am Donnerstag bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Die erst 20-Jährige Nachwuchshoffnung hatte zuletzt in der Frauen Future League bei der Akademie OÖ gespielt und kam zuletzt beim 2:2 gegen die Vienna U20 zum Einsatz.