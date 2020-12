Bis 2022: Israel bindet Willi Ruttensteiner als Teamchef

„Das ist ein großer Vertrauensbeweis, der unterstreicht, dass mein Team und ich gute Arbeit geleistet und den richtigen Weg eingeschlagen haben“, wird Ruttensteiner in einer Aussendung zitiert. Der Österreicher wird sich in Israel ab sofort voll und ganz auf seine Aufgabe als Nationaltrainer konzentrieren und den – noch zu bestimmenden – neuen Sportdirektor als Berater und Referent in der Trainerausbildung unterstützen.

Bis zu einer Klausur im Jänner, bei der die Weichen für die WM-Qualifikation gestellt werden, wird Ruttensteiner auch sein Trainerteam zusammengestellt haben, das er nach seinen Vorstellungen aussuchen kann. Fix ist: Klaus Lindenberger wird weiterhin als Tormanntrainer zur Verfügung stehen.

Start mit zwei Heimspielen

Israel startet am 25. und 28. März mit zwei Heimspielen gegen Dänemark und Schottland in die WM-Quali, am 31.03. geht es auswärts gegen Moldawien. Nach der Sommerpause muss die Ruttensteiner-Elf auf die Färöer Inseln, ehe es zum Showdown mit Österreich kommt.

Der Spielort gegen Österreich steht noch nicht fest, aber das Sammy-Ofer-Stadion in Haifa oder die neue Bloomfield Arena in Tel Aviv werden favorisiert. „Es ist doch noch etwas anderes, wenn man als Teamchef eines Landes oder als Sportdirektor des Verbandes auf seine Heimat trifft. Da wird es schon besondere Emotionen geben“, spielt Ruttensteiner auf die Duelle in der WM-Qualifikation an.