Ein früherer Weltmeister schwärmt von Bayerns Konrad Laimer

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat in höchsten Tönen von Bayern-Profi Konrad Laimer geschwärmt. Der Österreicher habe sich in der Abwehr „zu einem sehr wichtigen Spieler entwickelt“, schrieb der 64-Jährige in seiner Sky-Kolumne.

„Ich finde, dass die Mannschaft in den drei, vier Spielen ohne ihn am schlechtesten performt hat. Laimer ist überragend als rechter Verteidiger, was eigentlich nicht seine Position ist, und er setzt auch Akzente nach vorne. Er bildet zusammen mit Michael Olise ein Duo, ähnlich wie Philipp Lahm und Arjen Robben.“