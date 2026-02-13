Fußball

ÖFB-Team: Start in die Nations League ist fixiert

Die Österreicher beginnen mit einem Heimspiel gegen Israel, danach kommt Kosovo.
13.02.2026, 10:18

Nach der WM wartet die Nations League auf ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick

Österreichs Nationalteam startet im Herbst mit einem Heimspieldoppel in die Gruppe B3 der Nations League. Die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick hat am 24. September (20.45 Uhr) Israel zu Gast und empfängt drei Tage danach (18.00) den von Franco Foda gecoachten Kosovo. Danach folgen im neuen, verlängerten Länderspielfenster zwei Auswärtspartien. Am 1. Oktober (20.45) treten Kapitän David Alaba und Co. in Irland an, am 4. Oktober im Kosovo.

Österreich in der Nations League gegen Israel, Irland und Kosovo
Ihre dritte Heimpartie bestreitet die ÖFB-Auswahl am 14. November (20.45) gegen Irland. Beendet wird die Gruppenphase mit einem Auswärtsspiel gegen Israel am 17. November (20.45). Die Israelis bestritten ihre Heimspiele zuletzt allesamt auf neutralem Boden. Die UEFA gab am Freitagvormittag, damit einen Tag nach der Auslosung in Brüssel, den Spielplan bekannt.

Der Gruppensieger ist fix in der höchsten Liga, der Letzte steigt ab. Der Zweite kämpft in einem Play-off um den Einzug in Liga A, für den Dritten geht es ebenfalls im Play-off um den Verbleib in Liga B. Außerdem hält man sich mit einem guten Abschneiden eine Hintertür für eine Teilnahme an der EM 2028 in Großbritannien und Irland offen.

