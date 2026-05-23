Drei Treffer im Finale: Kane schießt die Bayern zum Pokal-Sieg

Der FC Bayern hat zum 21. Mal den Fußball-DFB-Pokal gewonnen und sich damit auch zum Double-Gewinner gekrönt. Der Meister setzte sich am Samstag im Finale im Berliner Olympiastadion gegen den VfB Stuttgart mit 3:0 durch, Matchwinner war Harry Kane mit einem lupenreinen Hattrick (55., 80., 92./Elfmeter). Konrad Laimer spielte beim Rekord-Cupsieger durch und durfte über seinen dritten DFB-Pokal-Triumph jubeln. Davor hatte der Salzburger 2022 und 2023 mit RB Leipzig triumphiert.

Für die Bayern war es der erste Cupsieg seit 2020 und das 14. Double. Kane erzielte das 1:0 mit einem Kopfball, nachdem er von Michael Olise ideal bedient worden war, legte in der 80. Minute nach einer gekonnten Ballannahme im Strafraum nach und krönte seine Leistung mit dem Penaltytreffer in der Nachspielzeit. Außerdem verzeichnete der Engländer kurz vor dem 2:0 noch einen Lattenschuss.