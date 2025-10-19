Bayern-Star Harry Kane: "Das beste Spiel meiner Karriere"

Harry Kane begeistert wieder einmal die deutsche Fußball-Bundesliga. Nicht nur mit Toren und Traumpässen - beim 2:1-Sieg seines FC Bayern München im „Klassiker“ gegen Dortmund half der englische Stürmer im Finish auch nahe des eigenen Sechzehners mit einem tatkräftigen Tackling aus. „Ich denke, es war eines meiner besten Spiele, wahrscheinlich sogar meiner Karriere“, ließ Kane aufhorchen. Die Lobeshymnen für sein „Rundum-sorglos-Paket“ waren ihm sicher.

„Wenn einer uns gesagt hätte, dass Harry von Saison zu Saison besser wird, dann hätten wir wahrscheinlich noch mehr bezahlt“, scherzte der blendend gelaunte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen über die Rekordablöse. Rund 100 Millionen Euro zahlten die Münchner für den im Sommer 2023 verpflichteten Superstürmer an Tottenham Hotspur. Dieser spürt mit 32 Jahren die Blütezeit der Karriere. „Körperlich und mental fühle ich mich in der besten Form, die ich je in meiner gesamten Laufbahn erlebt habe“, sagte Kane, der mit weit über elf Kilometer am drittmeisten in seinem Team lief. „Vielleicht ist er doch ein bisschen jünger und der Pass lügt, so viel wie er läuft“, scherzte Konrad Laimer. Seine Bayern feierten den elften Sieg im elften Pflichtspiel der Saison und bauten ihren Vorsprung in der Tabelle auf fünf Punkte auf den neuen Tabellenzweiten Leipzig aus. Bei der Frage nach der Gratulation zur Meisterschaft lächelte Bayern-Trainer Vincent Kompany müde. „Kompliment, was sie bisher geleistet haben, aber ich will auch die nächsten elf Spiele gewinnen und dann wieder“, sagte der Belgier zur Siegesserie, die er am Mittwoch in der Champions League gegen Brügge ausbauen will.