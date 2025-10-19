Triplepack: Superstar Messi nicht zu stoppen

Superstar Lionel Messi hat seine starke Form in der Major League Soccer noch einmal unterstrichen. Der 38-jährige Argentinier schoss beim 5:2-Erfolg von Inter Miami in Nashville drei Tore und steuerte zudem einen Assist bei. Mit 29 Toren war der Argentinier treffsicherster Angreifer der Qualifikation in der MLS, zudem bereitete er 19 Treffer vor. Nur der Mexikaner Carlos Vela war 2019 für den Los Angeles FC mit 34 Toren und 15 Assists erfolgreicher.

Der Klub des Weltmeisters geht als Tabellendritter in die Play-offs und trifft dort erneut auf Nashville. Seine erste Niederlage nach dem Wechsel nach Übersee kassierte Thomas Müller. Der Deutsche unterlag mit den Vancouver Whitecaps Dallas mit 1:2 und musste die Tabellenführung in der Western Conference vor dem Auftakt in die Play-offs doch noch an San Diego abgeben.