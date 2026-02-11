Leipzig machte es den Bayern schwer – und verlor trotzdem

Zwölf Tore und sieben Assists hat Christoph Baumgartner in 23 Pflichtspielen (Liga und Cup) bisher vorzuweisen in dieser Saison. Am Mittwoch stellte Österreichs Teamspieler seine glänzende Form erneut unter Beweis und traf schon wieder. Sehenswert, handlungsschnell und aus der Drehung, bezwang der Leipziger den fünffachen Welttorhüter Manuel Neuer schon in der 4. Minute im Cup-Viertelfinale gegen die Bayern in der Allianz Arena.

Baumgartner jubelte und seine Kollegen mit ihm. Was er in diesem Moment noch nicht ahnte: Er jubelte zu früh. Wegen einer Abseitsstellung, die so knapp war, dass sie mit freiem Auge nicht zu erkennen war, wurde der Treffer vom VAR annulliert.