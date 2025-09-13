Bayern bleiben auch gegen den HSV makellos, Ilzer setzt sich fest

Der FC Bayern hat Rang eins in der deutschen Fußball-Bundesliga mit einem Kantersieg verteidigt. Die Münchner schossen den Hamburger SV am Samstag mit 5:0 aus der Allianz Arena und halten nach drei Runden bei neun Punkten. Zudem gab es Auswärtssiege für Dortmund, Leipzig und Hoffenheim.

Leipzigs Xaver Schlager wurde beim 1:0 in Mainz in der 32. Minute ausgetauscht, laut ersten Diagnosen wegen einer Wadenverletzung. Freiburg besiegte Stuttgart 3:1, Wolfsburg - Köln endete 3:3.

Die Bayern ließen gegen den HSV nichts anbrennen. Serge Gnabry (3.), Aleksandar Pavlovic (9.), Harry Kane (26./Elfmeter, 62.) und Luis Diaz (29.) netzten für den Rekordchampion, bei dem Konrad Laimer durchspielte.