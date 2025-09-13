Salzburger Pleite beim WAC, der LASK verliert auch in Altach

So eine zweiwöchige Länderspielpause kann offenbar die Füße lähmen. Denn die Salzburger Fußballer waren beim Auswärtsspiel in Wolfsberg definitiv noch nicht wieder auf der Höhe. Das wurde schon in den ersten 60 Sekunden augenscheinlich, als WAC-Goalgetter Pink die Hausherren ohne große Gegenwehr in Führung brachte.

Die Salzburger waren über weite Strecken völlig von der Rolle und präsentierten sich erschreckend desolat. Der WAC hatte leichtes Spiel und lag nach nicht einmal einer Stunde zurecht durch Tore von Schöpf (33.) und Gattermayer (51.) mit 3:0 voran – und damit waren die Gäste aus Salzburg sogar noch gut bedient.

Schwache Salzburger

Auch der Anschlusstreffer durch Vertessen (61.) verlieh den Roten Bullen keine Flügel. Der WAC blieb die dominante und abgebrühtere Mannschaft und ließ die Salzburger nicht mehr zurück ins Spiel kommen. Bezeichnend dafür war der erbärmliche Freistoßtrick der Mannschaft von Thomas Letsch, als sich die Salzburger Spieler wenige Meter vor dem Tor selbst in die Irre führten. Die Gäste kassierten deshalb völlig verdient die erste Saisonniederlage.