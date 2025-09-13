Salzburger Pleite beim WAC, der LASK verliert auch in Altach
So eine zweiwöchige Länderspielpause kann offenbar die Füße lähmen. Denn die Salzburger Fußballer waren beim Auswärtsspiel in Wolfsberg definitiv noch nicht wieder auf der Höhe. Das wurde schon in den ersten 60 Sekunden augenscheinlich, als WAC-Goalgetter Pink die Hausherren ohne große Gegenwehr in Führung brachte.
Die Salzburger waren über weite Strecken völlig von der Rolle und präsentierten sich erschreckend desolat. Der WAC hatte leichtes Spiel und lag nach nicht einmal einer Stunde zurecht durch Tore von Schöpf (33.) und Gattermayer (51.) mit 3:0 voran – und damit waren die Gäste aus Salzburg sogar noch gut bedient.
Schwache Salzburger
Auch der Anschlusstreffer durch Vertessen (61.) verlieh den Roten Bullen keine Flügel. Der WAC blieb die dominante und abgebrühtere Mannschaft und ließ die Salzburger nicht mehr zurück ins Spiel kommen. Bezeichnend dafür war der erbärmliche Freistoßtrick der Mannschaft von Thomas Letsch, als sich die Salzburger Spieler wenige Meter vor dem Tor selbst in die Irre führten. Die Gäste kassierten deshalb völlig verdient die erste Saisonniederlage.
LASK im freien Fall
Ans Verlieren ist man beim LASK mittlerweile gewöhnt. Nach der schwachen Saison 2024/’25 geht die Talfahrt auch mit neuem Personal mit rasanter Geschwindigkeit weiter. In Altach setzte es für die Linzer im sechsten Saisonspiel bereits die fünfte Niederlage (0:1). Der erhoffte Trainereffekt unter dem neuen portugiesischen
Coach João Sacramento erweist sich mehr und mehr als Trainerdefekt. Der LASK ist nach dem Fehlstart ein heißer Anwärter für den ersten Trainerwechsel in dieser Saison.
Weissmann war gleich der Matchwinner
Erst im Sommerschlussverkauf schnappte sich Blau-Weiß Linz Stürmer Shon Weissmann, und der Israeli erwies sich dann auch prompt als Glücksgriff. Der einstige Goalgetter des WAC stellte bei seinem Debüt eindrucksvoll unter Beweis, dass er das Toreschießen nicht verlernt hat und war beim souveränen Heimsieg gegen den GAK der Linzer Matchwinner.
Nach 24 Minuten traf Weissmann zum 1:0, unmittelbar nach der Pause sorgte der 29-Jährige mit seinem zweiten Tor für die 3:0-Vorentscheidung. Goiginger hatte zwischenzeitlich auf 2:0 erhöht (31.).
Mit dem ersten Saisonsieg gab BW Linz die Rote Laterne an den GAK ab, der nach sechs Runden als einziges Teams noch keinen Sieg vorweisen kann.
