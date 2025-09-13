Fußball

Salzburger Pleite beim WAC, der LASK verliert auch in Altach

FUSSBALL: ADMIRAL BUNDESLIGA/6. RUNDE: RZ PELLETS WAC - RED BULL SALZBURG
Der WAC feiert gegen Salzburg einen verdienten 3:1-Sieg. Der LASK verliert auch mit Kalajdzic. Weissmann schießt BW-Linz zum Sieg gegen den GAK.
13.09.25, 19:03
So eine zweiwöchige Länderspielpause kann offenbar die Füße lähmen. Denn die Salzburger Fußballer waren beim Auswärtsspiel in Wolfsberg definitiv noch nicht wieder auf der Höhe. Das wurde schon in den ersten 60 Sekunden augenscheinlich, als   WAC-Goalgetter Pink die Hausherren ohne große Gegenwehr   in Führung brachte.

Die Salzburger waren über weite Strecken völlig von der Rolle und  präsentierten sich erschreckend desolat. Der WAC hatte leichtes Spiel und  lag nach nicht einmal einer Stunde  zurecht durch Tore   von  Schöpf (33.) und Gattermayer (51.) mit 3:0 voran – und damit waren die Gäste aus Salzburg sogar noch gut bedient.

Schwache Salzburger

Auch der Anschlusstreffer  durch Vertessen (61.) verlieh den Roten Bullen keine Flügel.  Der WAC blieb die dominante und abgebrühtere Mannschaft und  ließ die Salzburger nicht mehr zurück ins Spiel kommen.  Bezeichnend dafür war der erbärmliche Freistoßtrick der Mannschaft von Thomas Letsch, als sich die Salzburger Spieler wenige Meter vor dem Tor selbst in die Irre führten. Die Gäste kassierten deshalb völlig verdient die erste Saisonniederlage.

LASK im freien Fall

Ans Verlieren ist man beim LASK mittlerweile gewöhnt. Nach der schwachen Saison 2024/’25  geht die Talfahrt auch mit neuem Personal mit rasanter Geschwindigkeit weiter. In Altach setzte es für die Linzer im sechsten Saisonspiel bereits die fünfte Niederlage (0:1). Der erhoffte Trainereffekt unter dem neuen portugiesischen 

Coach  João Sacramento erweist sich mehr und mehr als Trainerdefekt.  Der LASK ist nach dem Fehlstart ein heißer Anwärter für den ersten Trainerwechsel in dieser Saison.

Weissmann war gleich der Matchwinner

Erst im Sommerschlussverkauf schnappte   sich Blau-Weiß Linz   Stürmer Shon Weissmann,  und der Israeli erwies sich dann  auch prompt  als Glücksgriff.  Der einstige Goalgetter des WAC stellte bei seinem Debüt eindrucksvoll unter Beweis, dass er das Toreschießen nicht verlernt hat und war beim souveränen Heimsieg gegen den GAK der Linzer Matchwinner.

Nach 24 Minuten traf Weissmann zum 1:0, unmittelbar nach der Pause sorgte der  29-Jährige mit seinem zweiten Tor für die 3:0-Vorentscheidung.  Goiginger hatte zwischenzeitlich auf 2:0 erhöht (31.).

Mit dem ersten Saisonsieg gab BW Linz die Rote Laterne an den GAK ab,  der nach sechs Runden als einziges Teams noch keinen Sieg vorweisen kann.

(kurier.at, peka) 

