3:2 in Dortmund: Die Bayern stehen vor dem Meistertitel

War das schon der Meistertitel? Die Bayern mit Konrad Laimer auf der linken Flanke gewannen in Dortmund (mit Marcel Sabitzer im zentralen Mittelfeld) das große Prestige-Duell mit 3:2, Harry Kane und Joshua Kimmich sei Dank. Die Münchener haben einen komfortablen Vorsprung von elf Zählern auf Verfolger Dortmund. Nur noch Bayern kann den Titel der Bayern verhindern. Die Bayern kontrollierten zunächst das Geschehen mit viel Ballbesitz und vielen gewonnen Zweikämpfen. Dortmund verteidigte gut, weil es verteidigen musste.

Schlotterbeck hatte nach einem brutalen Foul an Stanisic Glück, dass er nur die Gelbe Karte sah. Das Vergehen war ein glatter Ausschluss. Schlotterbeck, der beinahe nicht mehr auf dem Platz stehen durfte, köpfelte nach einem Freistoß das 1:0 für Dortmund (26.). Ein Tor aus dem Nichts, das den Spielfluss der Bayern unterbrach.

Es entwickelte sich ein ausgeglichener Klassiker, der am Ende doch noch kippen sollte. Der Matchwinner hieß einmal mehr: Harry Kane. In der 54. Minute schloss er eine traumhafte Bayern-Kombination mit dem 1:1 aus, in der 70. Minute traf er zum 2:1 aus einem Elfmeter, mit etwas Glück an seiner Seite, weil Goalie Kobel fast dran war. Sein 30. Saisontor!

Im Finish wurde es turbulent. Sabitzer leitete sehenswert das 2:2 durch Svensson ein (83.), Kimmich sorgte mit einem Volley-Traumtor für das 3:2 und den Sieg (87.). Überraschungen im Abstiegskampf Im Kampf gegen den Abstieg konnten sich am Samstag gleich vier Klubs über wichtige Punkte freuen. Werder Bremen feierte einen 2:0-Pflichtsieg gegen Schlusslicht Heidenheim. Romano Schmid traf bei den Bremern zunächst die Stange und bereitete dann das 1:0 durch Jovan Milosevic vor (57.).