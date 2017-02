Bayerische Dominanz lässt Arsenal erneut verzweifeln

Bereits 2013 und 2014 schied Arsenal London im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Bayern aus. Nun sollte sich das Blatt endlich einmal wenden. Davon war auch der Langzeit-Coach der Londonder Arsene Wenger überzeugt. Der Unterschied sei, dass das Rückspiel dieses Mal in London stattfinden würde, erklärte der Franzose. Doch nach der deutlichen 1:5-Niederlage von München dürfte das Rückmatch für die Deutschen nur noch Formsache sein.

Der deutsche Rekordmeister lieferte pünktlich zu diesem Achtelfinale eine Topleistung. Die Bayern standen zuletzt häufiger in der Kritik. Zwar konnten sie den Vorsprung in der Bundesliga auf Verfolger Leipzig auf sieben Punkte ausbauen, bemängelt wurde aber häufig die unattraktive Spielweise. Umso zufriedener waren alle Beteiligten auf Münchner Seite.

Carlo Ancelotti, Trainer der Bayern, meinte: "Vorne waren wir überragend. Ich bin sehr zufrieden." Genauso sah es sein Kapitän Philipp Lahm. "Die zweite Halbzeit war sensationell", sagte der Verteidiger.

Stimmen gegen Wenger werden wieder lauter

Für den sowieso schon in der Kritik stehenden Arsene Wenger wurde der Abend von München zum "Albtraum". Es sei seiner Mannschaft nicht mehr gelungen Antworten zu finden. Die englische Presse, die ohnehin nicht mit Kritik spart, ließ kein gutes Haar am Auftritt Arsenals. Die Sun meinte: "Wengers Versager brechen in der Allianz Arena zusammen." ESPN hingegen hatte mit dem Tabellen-Vierten der Premiere League Mitleid und schrieb: "Bayern verprügelt bedauernswertes Arsenal."

Einzig Bayern-Torschütze Arjen Robben war nicht vollkommen zufrieden. Er meinte zu dem strittigen Elfmeter für Arsenal, dass es ihm (Lewandowski) in der Art nicht passieren dürfe.