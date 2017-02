Die europäischen Fußball-Giganten Bayern München und Real Madrid stehen mit einem Bein im Viertelfinale der Champions League. Beide Teams konnten sich in den Achtelfinal-Hinspielen am Mittwochabend gute Ausgangspositionen für die Rückspiele in zwei Wochen verschaffen. Während die Bayern in München den englischen Vertreter Arsenal London mit 5:1 in die Schranken wiesen, kamen die Madrilenen ebenfalls vor eigenem Publikum zu einem 3:1-Erfolg.

Die Bayern waren plötzlich wieder da

Wie auf Knopfdruck hat der zuletzt etwas schwächelnde FC Bayern in der Königsklasse seine ganze Klasse demonstriert. Nach einem 5:1-Torspektakel gegen Arsenal sollte für den deutschen Rekordmeister der vierte Achtelfinal-Erfolg gegen den Lieblingsgegner aus England nur noch Formsache sein.

Foto: APA/AFP/ODD ANDERSEN Die Münchner, bei denen David Alaba durchspielte, trumpften am Mittwochabend nach zuletzt zähen Bundesliga-Auftritten dank wiederbelebter Offensivkraft richtig auf. Der herausragende Thiago (56./63. Minute), Joker Thomas Müller (88.), Robert Lewandowski (53.) Kunstschütze Arjen Robben (11.) sorgten für einen großen Sieg - auch für den Königsklassen-Spezialisten Carlo Ancelotti.

Der Ausgleich durch Alexis Sanchez (30.), der im Nachschuss bei einem von Manuel Neuer parierten Strafstoß traf, war an einem nahezu perfekten Abend am Ende nur ein Schönheitsfehler. 70.000 begeisterte Zuschauer feierten den 16. Heimsieg der Bayern in Europas Eliteliga nacheinander. Das Team um den starken Philipp Lahm darf mit größter Zuversicht im Rückspiel am 7. März in London auflaufen, auch wenn der Kapitän dann gelb-gesperrt fehlen wird.

Real trotzte dem Rückstand

Titelverteidiger Real ist auch auf dem besten Weg ins Viertelfinale. Der spanische Rekordmeister drehte gegen den SSC Napoli einen 0:1-Rückstand noch in einen 3:1 (1:1)-Heimsieg und verschaffte sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 7. März. Lorenzo Insigne hatte die Italiener mit seinem Tor in der 8. Minute von der Überraschung träumen lassen. Doch Karim Benzema (18.), Toni Kroos (49.) und Casemiro (54.) stellten den Sieg der Königlichen sicher.

Foto: APA/AFP/JAVIER SORIANO Die Partie begann für die Hausherren mit einem Tiefschlag. Nach gutem Beginn lag Real plötzlich hinten, als Insigne einen Fehler von Keeper Keylor Navas bestrafte. Marek Hamsik hatte den Torjäger steil geschickt, dieser sah, dass Navas schlecht vor seinem Gehäuse positioniert war und schoss aus knapp 35 Metern ein.

Doch die Gastgeber reagierten prompt, drängten mit Macht auf den schnellen Ausgleich. Der restliche Spielverlauf ähnelte einem Katze-und-Maus-Spiel, in dem die Italiener glücklich sein durften, nicht das eine oder andere Tor mehr kassiert zu haben.

Champions League, Achtelfinal-Hinspiele:

Real Madrid - SSC Napoli 3:1 (1:1)

Tor: Benzema (18.), Kroos (49.), Casemiro (54.) bzw. Insigne (8.)

Bayern München - Arsenal London 5:1 (1:1)

Tor: Robben (11.), Lewandowski (53.), Thiago (56., 63.), Müller (88.) bzw. Alexis Sanchez (30.)

Neuer hält einen Elfmeter von Sanchez, der im Nachschuss trifft.