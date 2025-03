Nicht nur gegen Bayern: Leverkusen-Star Wirtz fällt lange aus

DFB-Star Florian Wirtz wird dem deutschen Fußball-Meister Bayer Leverkusen mehrere Wochen fehlen. Das Team von Coach Xabi Alonso muss nicht nur am Dienstag in der Champions League gegen Bayern München auf den 21-Jährigen verzichten, sondern gleich mehrere Wochen. Er zog sich eine Innenbandverletzung im rechten Sprunggelenk zu, wie Bayer mitteilte. Wirtz steht damit auch der Nationalmannschaft in den Duellen des Nations-League-Viertelfinals mit Italien nicht zur Verfügung.