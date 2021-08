Baumgartner glaubt noch an Platz eins in WM-Quali-Gruppe

Sein Hoffenheim-Clubkollege Grillitsch wurde in den vergangenen Wochen mit einem Wechsel nach Italien in Verbindung gebracht und hatte mit kleineren Blessuren zu kämpfen. "Leider hatte er verletzungsbedingt immer wieder Rückschläge und konnte nicht wirklich Spielpraxis sammeln. Er hat noch nicht die Matchpraxis, in der sich andere befinden, doch er hat schon einige Einheiten mitgemacht", sagte Baumgartner über seinen engeren Landsmann.

Beide absolvierten am Montagabend ein lockeres Training in der Generali-Arena, ehe Dienstagfrüh die Abreise nach Chisinau erfolgt. "Das Programm ist sehr stressig und die Vorbereitungszeit extrem kurz. Aber wir wissen, was der Trainer von uns will und werden in der kurzen Zeit versuchen, das Puzzle so gut wie möglich zusammenzusetzen und gegen Moldau voll da zu sein", versprach Baumgartner.