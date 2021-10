Barcelona soll in ein 6.000-Fan-Stadion umziehen

Wie Vereinspräsident Joan Laporta dem Sender RAC1 mitteilte, sollen die geplanten Umbauarbeiten im Camp Nou im kommenden Sommer beginnen. Als mögliche Ausweichstätte nannte er das Estadi Johan Cruyff. In diesem Stadion auf dem Trainingszentrum des Vereins in Sant Joan Despi (eine Vorstadt von Barcelona) spielen das B-Team und die Frauen. Es bietet aber nur 6.000 Zuschauern Platz. Eine Alternative wäre das Olympiastadion in Barcelona, in das 55.000 Zuschauer passen, für das aber Miete fällig werden würde.