Optimistische Austria: "Die Mannschaft hat schon oft Charakter bewiesen"

Es ist wieder einmal ein Spiel des maximalen Drucks. Die Austria muss gegen Banik Ostrava mit zwei Toren Unterschied gewinnen, möchte sie fix in der regulären Spielzeit die Playoffs der Conference League erreichen. Keine leichte Aufgabe, zumal Abwehrchef Aleksandar Dragovic nach wie vor wegen einer Muskelverletzung fehlt.

"Wir haben jetzt die Möglichkeit einiges besser zu machen als letzten Sonntag gegen den WAC. Wir können unser wahres Gesicht zeigen", fordert Sportdirektor Manuel Ortlechner. "Wir wissen, was zu tun ist." Man muss die erarbeitete Stabilität in der Defensive so schnell wie möglich zurückgewinnen. Ortlechner ortet ausreichend Qualität im Kader, sodass die Austria in der Offensive immer für Tore gut ist.

Allerdings müsse man die entscheidenden Duell gewinnen.