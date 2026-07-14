Vor 100 Jahren wurde aus dem Wiener Amateur-Sportverein (WAS) der Fußballklub Austria Wien (FAK). Anlässlich von 115 Jahren Vereinsgeschichte und 100 Jahren FAK präsentierten die Veilchen gemeinsam mit Ausrüster Macron am Dienstag ihre neuen Heim- und Auswärtstrikots.

Das neue Heim- und Auswärtstrikot der Wiener Austria.

Unter dem Motto „Geschichte in die Zukunft tragen“ soll das historische Vereinswappen auf den Trikots an die Wurzeln des Klubs erinnern. Die Urania-Fassadenbänder in der Mitte des Trikots verbinden zudem die fünf Vereinslogos, die die 115-jährige Geschichte von Austria Wien geprägt haben.

Eine besondere Hommage findet sich am Bund des Trikots: Dort wurden die Namen der fünf Ehrenkapitäne Hussak, Nausch, Fiala, Sara und Prohaska verewigt.

Die neuen Trikots sind ab sofort online sowie im Fanshop der Generali Arena erhältlich.