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Fußball

Zum 115-jährigen Jubiläum: Austria präsentierte neue Trikots

Am Dienstag präsentierte die Austria das neue Heim- und Auswärtstrikot anlässlich der 115-jährigen Vereinsgeschichte bzw. 100 Jahre FAK.
14.07.2026, 13:22

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Die neuen Trikots der Wiener Austria

Vor 100 Jahren wurde aus dem Wiener Amateur-Sportverein (WAS) der Fußballklub Austria Wien (FAK). Anlässlich von 115 Jahren Vereinsgeschichte und 100 Jahren FAK präsentierten die Veilchen gemeinsam mit Ausrüster Macron am Dienstag ihre neuen Heim- und Auswärtstrikots.

Die neuen Trikots der Wiener Austria

Das neue Heim- und Auswärtstrikot der Wiener Austria.

Unter dem Motto „Geschichte in die Zukunft tragen“ soll das historische Vereinswappen auf den Trikots an die Wurzeln des Klubs erinnern. Die Urania-Fassadenbänder in der Mitte des Trikots verbinden zudem die fünf Vereinslogos, die die 115-jährige Geschichte von Austria Wien geprägt haben.

Eine besondere Hommage findet sich am Bund des Trikots: Dort wurden die Namen der fünf Ehrenkapitäne Hussak, Nausch, Fiala, Sara und Prohaska verewigt.

Die neuen Trikots sind ab sofort online sowie im Fanshop der Generali Arena erhältlich.

Austria Wien
kurier.at, pres  | 

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