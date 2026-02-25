Warum Austria Wien in der Bundesliga wieder vorne mitmischt

Das Team der Austria hat einen Transfermarktwert von 18,6 Millionen Euro und liegt damit weit hinter Salzburg (118 Mio.), Rapid (46), Sturm (42) und dem LASK (33). Trotzdem – und auch trotz der Niederlage in Altach – ist sie im Spitzenfeld der Liga dabei. Was sind die Gründe dafür?

Solider taktischer Ansatz und sehr gute Matchvorbereitung

Die Austria tut sich gegen große Teams leichter, das hat man auch am Wochenende gesehen und wird man umso mehr merken, wenn sie sich für die Meistergruppe qualifiziert. Sie zeigt im Spiel gegen den Ball eine bemerkenswerte Flexibilität mit unterschiedlichen Pressinghöhen. Manchmal presst sie hoch in der gegnerischen Hälfte, zieht sich dann auch oft zur Mittellinie zurück und setzt auf Mittelfeldpressing. Situativ agiert man auch defensiv in einem tiefen Abwehrblock.

Diese Anpassungsfähigkeit zwingt die Gegner, ständig auf die wechselnden Angriffshöhen der Austria zu reagieren und verschiedene Lösungen für ihr Offensivspiel zu finden. Zudem bereitet Stephan Helm sein Team mit solidem Trainerhandwerk sehr gut auf die Gegner vor und nutzt deren taktische Schwächen gezielt aus. Ein Beispiel aus dem Derby (siehe Grafik) gegen Rapid verdeutlicht das: Durch die gute Positionierung der Flügel-Verteidiger im 3-4-3-System, rechts Ranftl, und das Binden des linken Außenverteidigers (Ahoussou) durch Fischer hatte Rapid oft organisatorische Schwächen im Spiel gegen den Ball. In der Folge musste Rapids linker Flügelstürmer Nikolaus Wurmbrand defensiv wie ein Außenverteidiger agieren – eine nicht gerade zielführende Lösung. Austrias Matchplan funktionierte.